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Названа самая модная стрижка зимы 2021 года

Лондонский парикмахер Фер Порро назвал бикси самой популярной стрижкой зимы 2021 года

Фото: @kaiagerber

Стрижка бикси вновь стала модной зимой 2021 года благодаря знаменитостям. Фотографии звезд, на которых они похвастались новыми прическами, появились в Instagram.

Парикмахер лондонского салона George Northwood Фер Порро (Fer Porro) в интервью журналу Refinery29 объяснил, что название бикси произошло от сочетания двух других стрижек: боба и пикси. Отмечается, что такая прическа была особенно популярна в 1990-х годах.

По словам специалиста, отличительной особенностью стрижки является ее многослойность, которая создает иллюзию густоты волос. Порро отметил, что она подойдет любому типу волос, однако лучше всего будет смотреться на обладательницах вьющихся прядей. «Асимметрия не требует сложной укладки — это самый главный плюс бикси. К тому же невидимые слои придают ей небрежности», — подчеркнул он.

Известно, что британская актриса Флоренс Пью продемонстрировала фанатам стрижку бикси на снимках в своих социальных сетях. Помимо нее, подобную прическу сделали американская супермодель Кайя Гербер, а также манекенщицы Эди Кэмпбелл и Ханна Клейт.

Ранее парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года. Основатель сети салонов красоты Edwards and Co Джей Эдвардс предрек популярность блант-бобу, рваной челке и челке-шторке. Вдобавок он заявил, что вновь станет трендовой укладка в стиле 1990-х годов, для которой необходимо выпрямлять волосы на брашинг.

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Майя Пономаренко
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