Парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года

Звездный парикмахер из Австралии назвал стрижки и окрашивания, которые станут трендовыми в 2022 году. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Основатель сети салонов красоты Edwards and Co Джей Эдвардс (Jaye Edwards) заявил, что в предстоящем весеннем сезоне одной из самых актуальных станет стрижка блант-боб — короткие волосы с прямой линией среза. По его словам, такая прическа придет на замену многослойным стрижкам и подойдет практически любой форме лица.

Кроме того, эксперт предрек возвращение в моду укладки в стиле 1990-х годов, для которой необходимо выпрямлять волосы на брашинг. «Такая укладка — альтернатива пляжным волнам, которые были популярны последние несколько лет. Брашинг помогает выпрямить волосы и немного закруглить концы, при этом не теряя объем на макушке», — пояснил он.

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По мнению специалиста, трендовыми останутся прямая, так называемая «рваная челка», а также «челка-шторка», которая обрамляет лицо с двух сторон. «Такие детали добавляют оригинальности образу и не занимают много времени во время укладки», — подчеркнул Эдвардс.

Парикмахер считает, что по той же причине в 2022 году модными будут окрашивания, которые не требуют особого ухода. Среди них, например, цвет «бронд» (термин образован от слов «брюнетка» и «блондинка»: шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной, — прим. «Ленты.ру»).

В сентябре стилисты назвали шесть самых модных стрижек осени 2021 года. По словам стилиста-консультанта бренда уходовых средств John Frieda Ли Кейтса (Leigh Keates), особенно популярными осенью будут сложные многослойные стрижки. Британский стилист Джоржд Нортвуд (George Northwood), в свою очередь, порекомендовал обратить внимание на небрежную стрижку шегги.