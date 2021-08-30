Стилист определил одну из самых модных женских стрижек 2021 года

Укороченный боб во французском стиле стал одной из самых модных женских стрижек в 2021 году. Об этом сообщают редакторы моды журнала Marie Claire.

Для указанной прически характерна длина волос не ниже скул, а также прямая челка на лоб. Австралийский стилист и креативный директор журнала Eeleven Джой Скандиццо (Joey Scandizzo) подчеркнул, что наиболее удачно такая стрижка будет смотреться на волнистых от природы волосах благодаря их объему.

Кроме того, специалист посоветовал выбирать короткий боб обладательницам тонких черт лица и узкой челюсти. «Не всем женщинам идеально подойдет эта стрижка. Вьющиеся короткие волосы способны визуально расширить узкое лицо, — определил он. — Для достижения такого эффекта попросите парикмахера сделать вам немного градуированный боб длиной до подбородка и прямую челку».

В материале также отмечается, что описанная стрижка не требует специальной ежедневной укладки: чем небрежнее она смотрится на волосах, тем более стильным окажется образ.

Ранее в августе редакторы модного портала Who What Wear назвали прически, которые визуально увеличивают густоту волос. Так, обладательницам тонких волос больше всего подойдут короткие стрижки. По словам экспертов, для достижения лучшей густоты следует пользоваться средствами в виде спрея или пены со специальным составом, который способствует появлению прикорневого объема.