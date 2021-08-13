Названы увеличивающие густоту волос стрижки

Журналисты назвали стрижки, которые визуально увеличивают густоту волос. Соответствующая подборка появилась на портале Who What Wear.

Согласно материалу, обладательницам тонких волос больше всего подойдут короткие стрижки. По словам экспертов, для достижения лучшей густоты следует пользоваться средствами в виде спрея или пены со специальным составом, который способствует появлению прикорневого объема.

Помимо этого, редакторы составили список укладок, которые визуально делают волосы гуще. «Прямые волосы, как правило, выглядят тонкими, поэтому обычно я советую клиенткам отдавать предпочтение прическам в виде кудрей или волн», — пояснила парикмахер Алисия Воттс (Alicia Watts).

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Специалистка также порекомендовала читательницами с тонкими волосами отказаться от прямого пробора. «Попросите мастера в салоне красоты сделать вам многослойную стрижку, например, шэгги, — она точно придаст объема любым волосам», — заключила Воттс и добавила, что при укладке таких стрижек лучше пользоваться текстурирующими спреями.

В феврале эксперты раскрыли другие эффективные способы достижения густых волос. Выяснилось, что ключевым фактором в поддержании здоровых и блестящих волос является питание. Вдобавок рекомендуется стричься чаще, поскольку это уменьшает количество секущихся кончиков волос.