Эксперт назвал самые модные прически 2021 года

Звездный парикмахер назвал стрижки и цвет волос, которые станут трендовыми в 2021 году. Соответсвующий материал публикует Daily Mail.

Основатель сети салонов красоты Edwards and Co Джей Эдвардс (Jaye Edwards) заявил, что в предстоящем осенне-зимнем сезоне в моду войдут стрижки в стиле 90-х, а также прямая, так называемая «рваная челка». Популярность таких причесок специалист объясняет простотой их укладки.

В то же время, по мнению эксперта, в холодное время года самыми модными станут окрашивания, максимально приближенные к натуральному цвету волос, поскольку они не требуют особого ухода. Особенно популярной техникой окрашивания Эдвардс называет балаяж (чередование прядей разных оттенков — прим. «Ленты.ру») с плавным переходом.

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«Такое окрашивание не требует осветления волос, а значит сохранится их качество, которое зачастую портится зимой из-за холода», — пояснил парикмахер и по этой причине посоветовал в холодное время года пользоваться маслом для волос или питательными масками.

Помимо этого, предприниматель рекомендует стричься раз в шесть недель, чтобы избежать появления секущихся концов. Вдобавок следует реже использовать приборы для укладки волос, так как горячие температуры стайлеров разрушают структуру волос и делают их ломкими.

В апреле парикмахеры перечислили прически, которые станут популярными в 2021 году. Выяснилось, что после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, посетители салонов красоты предпочитают укорачивать длину волос. Так, например, в настоящее время популярностью пользуется стрижка-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».

