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Стилисты назвали шесть самых модных стрижек осени 2021 года

Многослойные стрижки, шегги и боб стали самыми модными прическами осени 2021 года
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Фото: @iamlouiseverneuil

Стилисты назвали шесть самых трендовых стрижек осени 2021 года. Список опубликован на сайте модного журнала Vogue.

По словам стилиста-консультанта бренда уходовых средств John Frieda Ли Кейтса (Leigh Keates), особенно популярными осенью станут сложные многослойные стрижки. «Стрижки слоями подчеркивают лучшие черты вашего лица и создают движение в волосах», — пояснил эксперт.

В то же время британский стилист Джоржд Нортвуд (George Northwood) порекомендовал отдавать предпочтение прическам в стиле 1970-х годов. В частности, он обратил внимание читателей на небрежную стрижку шегги, для которой характерны филированные пряди при объемной макушке и отросшая до глаз прямая челка.

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«Сейчас удлиненная версия шегги — одна из самых востребованных стрижек в салонах красоты. Особенно удачно она смотрится на кудрявых и волнистых волосах. Кроме того, клиенты полюбили длинные челки-шторки в стиле 70-х», — подтвердила модный редактор Шарлотта Менса (Charlotte Mensah).

По мнению основателя компании средств для укладки волос Hershesons Люка Хершесона (Luke Hersheson), в этом сезоне также будет актуальна любая версия стрижки боб. «Здесь речь идет не об одной конкретной форме или длине. Секрет в небрежности стрижки, она не должна требовать специальной укладки», — рассказал специалист и отметил, что одним из самых модных вариантов стрижки является укороченный боб во французском стиле.

Заключительной в списке осенних трендов стала короткая стрижка buzz cut, которая подразумевает одинаковую длину волос по всей поверхности головы. «Такая прическа всегда выглядит опрятно, вам не нужно прикладывать усилий, чтобы собраться на работу или на вечеринку», — считает Шарлотта Менса. Эксперт добавила, что buzz cut — идеальный вариант для женщин, которые хотя радикально изменить свой образ.

В августе австралийский стилист Джой Скандиццо (Joey Scandizzo) определил одну из самых модных женских стрижек 2021 года. Речь идет об укороченном бобе во французском стиле. По его словам, наиболее удачно такая стрижка будет смотреться на волнистых от природы волосах благодаря их объему.

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