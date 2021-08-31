Девушка раскрыла простой способ подобрать удачную длину волос

Блогерша раскрыла простой способ подобрать подходящую к лицу длину волос и прославилась в интернете. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Эми Чанг (Amy Chang) регулярно делится на своей странице бьюти-рекомендациями. На кадрах одного из роликов она объяснила, как определиться с удачной длиной волос, если хочется сменить имидж. По ее словам, для этого лайфхака необходимо воспользоваться двумя карандашами и измерительной лентой.

Девушка приложила один карандаш горизонтально к подбородку, а другой — вертикально к мочке уха. Затем блогерша измерила длину отрезка, который образовался между соединенными концами карандашей. «Если разница больше, чем пять сантиметров, то вам подойдут длинные волосы. Если же отрезок короче пяти сантиметров, то вам подойдет короткая стрижка», — объяснила Чанг.

Публикация стала вирусной и набрала 7,3 миллиона просмотров и больше миллиона лайков. Пользователи сети оценили предложенный метод в комментариях. «Вот это по-моему! Использовать линейку и карандаши», «Хотела бы я знать этот лайфхак до того, как отрезала свои длинные локоны», «Почему я не увидела это видео два месяца назад», «Спасибо! Обязательно попробую», — высказывались они.

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