Способ перекрасить ярко-рыжую девушку в блондинку принес популярность мастеру

Мастер салона красоты сняла на видео свой способ осветления ярко-рыжих волос и обрела популярность в соцсетях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Парикмахер Ханна Келли (Hannah Kelly) рассказала, как ее давняя клиентка, которая обычно красилась в блонд, однажды вошла в салон с кислотно-оранжевыми волосами. На кадрах ролика, который набрал 2,5 миллиона просмотров, мастер продемонстрировала процесс изменения ее прически.

«Сперва займемся отросшими корнями и посмотрим, сможем ли мы вернуть ей выбеленный блонд», — объяснила Келли свои действия и добавила, что пигмент «не хочет вымываться», и ей придется работать с кислотным оттенком.

После того как девушка обесцветила корни, она нанесла специальный состав на всю длину волос. В конце видео она начала смывать краску с волос клиентки, демонстрируя, что ее волосы обрели нежно-сиреневый оттенок. На последних кадрах показан результат процедуры после сушки и укладки: девушка стала блондинкой.

Работа мастера вызвала восхищение у других пользователей соцсети. «Боже мой, как это возможно? Ты настоящий профессионал», «У меня челюсть отвисла! Цвет потрясающий», «Ей очень идет этот розоватый блонд», — высказались они.

Ранее в августе девушка красилась в блондинку семь часов и вышла из салона красоты с розовыми волосами. 18-летняя Джейми (Jamie) объяснила, что обратилась к мастеру, чтобы перекраситься в светлый оттенок. На размещенных в сети кадрах видно, что после осветления локонов парикмахер нанес на корни девушки краску розового цвета. «На мой вопрос, зачем она нанесла розовый пигмент, мастер ответила, что это волшебство и часть процесса», — рассказала Джейми.