Бабушка невзлюбила волосы внучки и испортила их

Бабушка невзлюбила неестественный цвет волос внучки и испортила ей прическу обесцвечивающим составом. Мать ребенка рассказала о случившемся на портале Reddit.

Анонимная пользовательница сети поделилась своим негодованием после того, как ее пожилая мать сожгла краской волосы ее 11-летней дочери. По словам автора поста, пенсионерка готовилась к собственной свадьбе и не хотела видеть на торжестве ребенка с волосами синего цвета. «Моя мама ненавидит неестественные оттенки волос. Она решила исправить ситуацию к свадьбе и покрасила ребенка без моего разрешения. Я в ярости», — пожаловалась она.

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Женщина отметила, что ранее окрасила волосы дочери в голубой цвет щадящим детским красителем и планировала затонировать их в ее природный темный оттенок перед свадьбой. Однако, забирая девочку после выходных в доме бабушки, она увидела ее уже со светлыми испорченными волосами. «Они сухие и ломкие... Полностью повреждены», — посетовала юзерша.

В заключение автор поста заявила, что в результате инцидента в семье возник серьезный конфликт, и мать с дочерью решили отклонить приглашение родственницы на мероприятие.

Ранее в июле жительница Великобритании осветлила волосы два раза за день и столкнулась с облысением. 35-летняя Джейд Джарвис пристрастилась к окрашиванию волос и на протяжении 20 лет проводила процедуру в домашних условиях. Считая себя профессионалом этого дела, женщина решила перекрасить темные волосы с зеленоватым оттенком в пастельный цвет. После первого обесцвечивания из головы британки выпали несколько прядей. Несмотря на это, ради достижения желаемого результата она решила нанеси специальный состав во второй раз. Во время мытья головы после повторной процедуры героиня лишилась практически всех волос.