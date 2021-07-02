Парикмахер вышел покурить во время работы и оставил клиентку с ожогом головы

Жительница Великобритании посетила салон красоты, осталась с ожогом головы и потребовала денежную компенсацию в суде. Соответствующий материал публикует Mirror.

В 2019 году 37-летняя Рана Аласвад (Rana Alaswad) записалась в лондонскую парикмахерскую Unique Hair Epsom на мелирование. Стоимость услуги на тот момент составляла 100 фунтов стерлингов (10 115 рублей). По словам посетительницы, во время процедуры стилист нанес на ее волосы перекись водорода, обернул их фольгой, чтобы обесцветить пряди, и посадил ее под климазон на полчаса. При этом сам мастер вышел покурить на улицу.

Согласно материалу, женщина пожаловалась на то, что провела слишком много времени под сушуаром, из-за чего получила ожог на макушке головы. В результате она обвинила сотрудника салона красоты в недобросовестном выполнении работы.

Отмечается, что на коже Аласвад образовалась «черная корка», а затем залысина. Из-за травмы у героини материала началось «психологическое расстройство». Пострадавшая обратилась в окружной суд Центрального Лондона и потребовала денежную компенсацию за причинение вреда здоровью.

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Как сообщает издание, парикмахер отрицал свою вину, настаивая на том, что его клиентка была довольна обслуживанием. Более того, в суде мастер оспаривал тот факт, что он оставил посетительницу без присмотра на 30 минут.

Тем не менее судья встал на сторону женщины и заключил, что травма могла произойти только потому, что процедура была проведена без должной осторожности. Он назначил Алсавад компенсацию в размере 16 950 фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей), а также обязал стилиста выплатить около 15 тысяч фунтов стерлингов в качестве административного наказания (1,5 миллиона рублей).

В июне 20-летняя Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж. Однако волосы девушки начали «выпадать клочьями» из головы после окрашивания в салоне. Позже девушка продемонстрировала свое фото после посещения салона красоты: после обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок.