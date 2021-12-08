Турист нашел в горах кость и раскрыл дело о пропавшем восемь лет назад человеке

Пользователь TIkTok @fliporflopfinds обнаружил в безлюдной местности вблизи американского города Карсон-Сити, штат Невада, человеческую кость и помог полиции раскрыть дело восьмилетней давности о пропаже человека.

На опубликованной в TikTok записи мужчина рассказал, что в 2020 году во время похода нашел кость с хирургической металлической пластиной на склоне горы. «Я думал, что это кость чьего-то питомца, которому сделали хирургическую операцию. Но позднее я узнал, что это человеческая кость, и эта кость помогла раскрыть дело об исчезновении человека», — сказал он.

Американец отметил, что еще два человека находили в этой же местности кости при похожих обстоятельствах. В январе 2019 года другой турист нашел недалеко от этого места человеческий череп. На черепе не было следов травмы, и тогда следователи не обнаружили поблизости других костей. Оказалось, что кости принадлежали пропавшему без вести восемь лет назад 55-летнему Кристоферу Кэшу, сообщение об исчезновении которого поступило в полицию 1 августа 2013 года. Мужчина страдал параноидальной шизофренией и в то время перестал лечиться. Следователи рассматривали множество версий, но не смогли разыскать Кэша.

В офисе судмедэксперта сообщили, что найденную металлическую пластину установили Кэшу в 2011 году. Частная судебная лаборатория по исследованию ДНК подтвердила, что ДНК с найденных костей совпадает с образцами, взятыми у брата Кэша.

Известно, что у Кэша не было автомобиля, и он передвигался по Карсон-Сити пешком. Следователи не смогли установить, каким образом мужчина оказался в удаленной горной местности к северу от города. Причина смерти мужчины неизвестна, но полицейские не обнаружили признаков того, что смерть могла носить криминальный характер.

«Теперь его семья узнала о его судьбе, и я рад, что был одним из тех, кто смог помочь им», — подчеркнул пользователь TikTok.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети TikTok сделал у себя дома страшную находку. На выложенном им видео отчетливо видны кости, принадлежность которых автор ролика однозначно установить не смог.

