Страшная находка в стене поставила в тупик пользователей TikTok и полицию

Видео с найденными в стене дома костями набрало более двух миллионов просмотров в TikTok

Страшную находку обнаружил в стене собственного дома пользователь социальной сети TikTok под ником @franceschuckieraven. На выложенном им видео отчетливо видны кости, принадлежность которых автор ролика однозначно установить не смог.

«Жду приезда полицейских, — написал Фрэнсис. — Нашел чьи-то кости в стене своего дома. Человеческие ли они? Я не знаю, но надеюсь, что нет».

Видео достаточно быстро стало вирусным, набрав более двух миллионов просмотров. Многих пользователей вопрос происхождения найденных костей поставил в тупик, как и прибывших сотрудников полиции. В комментариях нашлись те, кто уверял, что находка действительно является человеческими останками. Другие согласились с автором, что кости не похожи на человеческие.

«Кости выглядят так, будто принадлежали крупному рогатому скоту. Но это ненормально, что они находятся в стене дома», — написал один из них.

«Это зависит от того, сколько лет вашему дому, но я знаю, что раньше был обычай помещать останки мертвых домашних животных в стены, чтобы они оберегали жилище», — заметил другой.

В последующих видео Фрэнсис рассказал, что ему позвонили из полиции и сообщили, что кости действительно не принадлежат человеку — они оказались бараньими.

Ранее сотрудник американских авиалиний в своем TikTok перечислил наиболее обескураживающие вопросы пассажиров. По его словам, один из наиболее нелепых — попытка узнать, в какое кресло нужно сесть, чтобы насладиться лучшим видом.