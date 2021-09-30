Женщина захотела украсить вещь и случайно получила непристойный рисунок

Блогерша захотела украсить футболку и случайно нарисовала на ней непристойное изображение. Соответствующий пост появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом peachie.cass опубликовала ролик, в котором рассказала, что решила сделать на футболке узоры в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру»). В видео она показала одежду с желаемым принтом и то, какой в конечном счете дизайн у нее получился.

На размещенных кадрах женщина разрезает резинки на вещи и раскручивает ее, демонстрируя юзерам рисунок в виде мужских гениталий. «Я думала, что мой первый тай-дай будет выглядеть так, и вот какие результаты у меня получились. Хотите обучающий ролик?» — призналась героиня материала в публикации, которая стала вирусной и набрала почти 15 миллионов просмотров.

Зрителей развеселил дизайн одежды, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Твой рисунок получился гораздо круче», «Идеально ровный пенис — смеюсь в голос», «Мне кажется, что у тебя получилось еще лучше», «Начни продавать это в сети!», «Это нос, а не пенис!», «Пожалуйста, не носи это», — высказывались они.

В сентябре белые носки с принтом тай-дай, который напоминает пятна грязи, вызвали недоумение у покупателей сайта Asos. Речь идет об аксессуаре австралийского бренда Quiksilver, выпускающего одежду для серфинга, сноубординга и скейтбординга. «Если бы я знала, что грязь станет трендом, я бы в свое время не выбросила так много пар носков», — писали клиенты магазина.