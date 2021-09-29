Дизайнер ввел в моду дырявые носки и развеселил россиян

Японский дизайнер и экоактивист Такаюки Фукудзава решил ввести в моду носки с дырами и развеселил россиян. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Иностранный модельер опубликовал в блоге пост, в котором рассказал о значимости экологичной моды. По мнению специалиста, если рваная одежда станет трендовой, то будет служить владельцу дольше, поскольку ему не придется выбрасывать ее.

«Я считаю, что дизайнеры должны стремиться производить предметы гардероба на основе их собственных убеждений, а не под влиянием того, что в обществе считается красивым», — объяснил свою позицию Фукудзава.

Дизайнер также добавил, что намеренно проделывает дырки на ткани и обшивает их нитками контрастного цвета, тем самым призывая людей пересмотреть свое отношение к подобным вещам.

Русскоговорящих пользователей сети рассмешило предложение японца, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях в Twitter. «Японский дизайнер Такаюки Фукудзава решил ввести в моду дырявые носки. Наконец-то!», «Теперь женщинам, чтобы сделать необычный и модный подарок мужчине на 23 февраля, понадобятся еще и ножницы», «Что не дурно, то и потешно. Очевидно, кризис творчества, если так пойдет дальше, бомжи станут показателем моды», «А дырявые колготки для женщин будут в моде?» — высказывались юзеры.

В сентябре белые носки с принтом тай-дай, который напоминает пятна грязи, вызвали недоумение у покупателей сайта Asos. Речь идет об аксессуаре австралийского бренда Quiksilver, выпускающего одежду для серфинга, сноубординга и скейтбординга. «Если бы я знала, что грязь станет трендом, я бы в свое время не выбросила так много пар носков», — писали клиенты магазина.