«Грязные» белые носки на сайте Asos вызвали недоумение у покупателей

На сайте популярного британского онлайн-ретейлера Asos появились носки с модным принтом тай-дай, который напомнил покупателям пятна грязи. На товар и комментарии пользователей сети обратили внимание в Metro.

Речь идет об аксессуаре австралийского бренда Quiksilver, выпускающего одежду для серфинга, сноубординга и скейтбординга. В указанном интернет-магазине компания представила белые длинные носки с черным логотипом и коричневыми разводами по всей поверхности ткани. Стоимость пары составила 14 фунтов стерлингов (1,4 тысячи рублей).

Дизайн новинки вызвал недоумение у клиентов Asos. «Если бы я знала, что грязь станет трендом, я бы в свое время не выбросила так много пар носков», «Пустая трата денег. Такие же носки я могу взять у своей дочери», «Всего за 14 фунтов стерлингов вы будете выглядеть так, будто отправились выбрасывать мусор без обуви», — критиковали они продукт в комментариях.

В марте одна пользовательница сети купила новые носки в популярном супермаркете Kmart и, вернувшись домой, разглядела на них пошлый принт. Женщина приобрела пару темно-синих носков с изображением верблюда за три доллара и обнаружила, что на рисунке шею животного украшает подвеска в виде мужских гениталий.