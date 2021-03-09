Зрители подняли на смех носки принца Гарри во время интервью

Зрители подняли на смех носки принца Гарри после просмотра интервью, которое он с супругой Меган Маркл дал американской телеведущей Опре Уинфри. Обсуждение его внешнего вида развернулось в Twitter.

В размещенном в сети ролике Гарри запечатлен в светло-сером костюме, белой рубашке, коричневых ботинках и черных носках. При этом на кадрах видно, что носки оказались слишком короткими для выбранных принцем брюк и оголяют ноги.

Пользователи соцсетей не оценили стиль герцога Сассекского, посчитав, что он перестал уделять ему должное внимание после переезда в США. «Принцу следует подтянуть носки и сменить туфли», «Должна признать, что наряд принца Гарри сегодня был омерзителен. Это сочетание носков, туфель, брюк — непростительно», «Пожалуйста, помогите ему разобраться с носками. Он хороший человек», «Носки принца скатились вниз... Нужно взять за правило носить гольфы», «Какой позор, носки слишком короткие», — высказались они.

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Критике зрителей подвергся и «слишком дорогой» наряд жены принца Гарри Меган Маркл. Знаменитость снималась в черном платье итальянского бренда Armani стоимостью 3300 фунтов стерлингов (340 тысяч рублей), бриллиантовом браслете принцессы Дианы за 17 700 фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) и колье за 1400 фунтов стерлингов (144 тысячи рублей). «На ней такие дорогие вещи, а она все равно выглядит, как дешевка», — заявили комментаторы.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье и призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Герцог и герцогиня Сассекские перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.