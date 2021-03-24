Внешность жен бандитов из 90-х стала трендом у россиянок

Внешность жен бандитов из 1990-х стала трендом у россиянок. Соответствующие ролики появились на их страницах в TikTok.

Пользовательница Виктория Андреева задала флешмоб, опубликовав видео, в котором она воссоздала образ супруг различных криминальных авторитетов из сериалов и фильмов, в том числе «Бригады».

На размещенных кадрах девушка делает яркий макияж под песню «Большие города» группы Би-2. Она наносит на веки мейкап в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»), рисует тонкие брови, а также подводит губы темным карандашом.

Публикация россиянки набрала почти три миллиона просмотров. Другие девушки принялись повторять макияж Андреевой. Так, например, во флешмобе приняла участие юзерша с никнеймом @dashatoffee: ее ролик просмотрели больше миллиона человек. Аналогичным видео поделилась и русскоговорящая тиктокерша Резеда Нуртдинова.

Известно, что к настоящему моменту в общей сложности в TikTok появилось 15,7 тысячи клипов под песню Би-2.

Ранее в декабре новый флешмоб в соцсетях показал реальную внешность женщин без макияжа. Новый тренд получил название catfish (термин, который используется для обозначения людей, которые публикуют в сеть свои неправдоподобные снимки и лживую информацию с целью романтического знакомства — прим. «Ленты.ру»). Девушки начали массово публиковать ролики, в которых сначала демонстрировали свои лица с мейкапом и в праздничных нарядах, а затем снимались в домашней одежде без косметики.