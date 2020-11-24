Знаменитости снялись в белье и расстегнутых джинсах и запустили новый флешмоб

Знаменитости полюбили сниматься в нижнем белье и расстегнутых джинсах и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Согласно материалу, пользователи прозвали флешмоб flying low («низкий полет»), поскольку звезды начали массово публиковать кадры, на которых они запечатлены с опущенными и расстегнутыми брюками. Так, например, телезвезда Зара Макдермотт (Zara Mcdermott) сфотографировалась в зеркало в черном белье. На снимке она оттягивает джинсы вниз, демонстрируя плоский живот.

Поп-исполнительница Рита Ора, в свою очередь, попозировала на стуле в красном бюстгальтере и вельветовых расстегнутых штанах лилового цвета. В похожем наряде снялась певица и участница группы Little Mix Джесси Нельсон (Jessy Nelson): ее запечатлели в голубом комплекте из кружева и расстегнутых джинсах.

Зара Макдермотт Фото: @zara_mcdermott 1 /4

Вдобавок флешмоб поддержали такие знаменитости, как победительница телешоу Love Island Эмбер Гилл (Amber Gill), плюс-сайз модель и бывшая подруга Кайли Дженнер Джордин Вудс (Jordyn Woods), а также манекенщица София Пескисолидо (Sophia Peschisolido) и участница группы Little Mix Перри Эдвардс (Perrie Edwards).

Ранее в сентябре звезды массово сфотографировались в откровенной одежде в полях и запустили новый тренд. Популярные блогерши и модели стали массово делиться фото, на которых они запечатлены обнаженными, в нижнем белье или короткой одежде в пшеничном поле.