Знаменитости массово снялись в откровенной одежде в полях и запустили флешмоб

Блогерши и модели нашли новое место для съемок в откровенных нарядах и запустили флешмоб. На размещенные в их соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Знаменитости массово начали публиковать фото, на которых они запечатлены обнаженными, в нижнем белье или короткой одежде в пшеничном поле. Таким образом, например, сфотографировалась звезда реалити-шоу Love Island Джорджия Стил (Georgia Steel): она позировала топлес и в мини-шортах из денима.

В аналогичной локации снялась блогерша Софи Касаи (Sophie Kasaei) спиной к камере и в костюме с расцветкой тай-дай, оголяющем ее ягодицы.

Фото опубликовано @geesteelx

Помимо этого, подобными кадрами поделились актриса Мейзи Смит (Maisie Smith), телезвезда Зара Макдермотт (Zara Mcdermott), а также плюс-сайз модель и бывшая подруга Кайли Дженнер Джордин Вудс (Jordyn Woods). Последняя попозировала на фоне холмов в кружевном нижнем белье из прозрачной ткани и приспущенных джинсах.

В августе новая подчеркивающая фигуру поза в облегающих нарядах стала трендом среди звезд. Речь идет о снимках, на которых девушки стоят вполоборота к камере, ставя при этом ногу на ступеньку. По мнению журналистов издания, такое положение тела позволяет им выгодно продемонстрировать свою фигуру.