Бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров самолета

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, перечислил самые обескураживающие вопросы, которые задают пассажиры во время полета. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

По его словам, один из наиболее нелепых — попытка узнать, на какое кресло нужно сесть, чтобы насладиться лучшим видом. Член кабинного экипажа отметил, что из всех иллюминаторов самолета открывается одинаковый вид.

Также бортпроводника поразило, что некоторые пассажиры пытаются откинуть спинку кресла назад, несмотря на то, что сидят на последнем ряду — в таком случае за посадочным местом расположена стена, которая не позволяет менять угол наклона сиденья.

Другая странная ситуация произошла с путешественником, желающим попасть в уборную «вопреки всему». Как рассказал сотрудник авиакомпании, в ответ на замечание, что туалет уже занят, пассажир произнес фразу «да мне понадобится только раковина».

Ранее в сентябре бортпроводник назвал худший тип пассажира на борту самолета. По его словам, никто из членов экипажа не любит постоянно жалующихся на все туристов. «Есть определенные вещи, которые просто находятся вне нашего контроля. Мы можем только извиниться за это, но мы не можем ничего изменить», — заявил он. Также бортпроводник добавил, что предпочитает не связываться с пьяными путешественниками.