Бортпроводник назвал худший тип пассажиров в самолете

Бортпроводник американских авиалиний Дэн Эйр (Dan Air) перечислил три самых раздражающих типа пассажиров в самолете. Об этом он рассказал Express.

Так, одним из худших типов путешественников молодой человек назвал постоянно жалующихся туристов. «Есть определенные вещи, которые просто находятся вне нашего контроля. Например, если воздушное судно задерживается из-за непогоды или из-за технических неполадок. Или если у нас закончились продукты и напитки, которые вы хотели. Мы можем только извиниться за это, но мы не можем ничего изменить», — заявил он.

По словам бортпроводника, «нытикам» необходимо помнить, что в мире существуют реальные проблемы. «В конце концов, вам выпала возможность быть на борту авиалайнера, чего многие лишены», — высказался он, отметив, что за 16 лет работы он встретил не так много подобного рода пассажиров.

Кроме того, в качестве неприятных путешественников Эйр выделил пьяных туристов и тех, кто летит на мальчишники или девичники по случаю свадьбы.

Ранее в сентябре американская стюардесса раскрыла три способа бесплатно заполучить место в первом классе самолета. Так, больше всего шансов добиться повышения класса комфорта у тех, кто бронирует места на последнем ряду. Также путешественники напрямую могут попросить пересадить их в первый класс, если на их рейс было забронировано больше мест, чем имеется в самолете.