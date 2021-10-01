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Продавщица раскрыла неприятную правду о работе в секонд-хенде

Блогерша Эш раскрыла неприятную правду о работе в магазине подержанных вещей
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Фото: Luke MacGregor / Reuters

Продавщица магазина подержанных вещей раскрыла неприятную правду о своей профессиональной деятельности. Соответствующими фактами она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша Эш (Ash) регулярно публикует ролики, где рассказывает пользователям сети о ситуациях, с которыми она сталкивается во время работы. Известно, что на данный момент на ее аккаунт в соцсети подписаны 912 тысяч человек, а все видео в сумме набрали больше 20 миллионов лайков.

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В одном из последних постов, который стал вирусным и набрал почти миллион просмотров, героиня материала призналась, что часто посетители сдают в секонд-хенд для перепродажи брюки и джинсы с пятнами от фекалий.

«Знаете, вы можете просто выбросить такие вещи в мусорный бак, я не ваша чертова жена и не хочу этим заниматься, — посетовала женщина. — Вы думаете, что сдадите мне такую одежду, а я буду ее стирать? Нет, я просто отправлю ее в мусор и буду плакать, потому что потрогала часть чьей-то задницы».

Кроме того, по словам Эш, нередко люди сдают в магазин поношенное нижнее белье с дырами, а также старые колготки и другие чулочные изделия с пятнами разного происхождения в области промежности. «Звучит отвратительно, но люди каждый день делают такие вещи. Мы принимаем только новые предметы гардероба в упаковке!» — заключила Эш.

В августе блогерша уже рассказывала о трудностях своей работы. Так, например, по ее словам, один из посетителей сдал в магазин подержанных вещей пару обуви для перепродажи, на подошве которой оказались фекалии. Вдобавок многие клиенты приносят одежду и обувь якобы люксовых брендов, которая оказывается подделкой.

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