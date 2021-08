Женщина купила брендовые вещи в секонд-хендах за бесценок и прославилась в сети

Женщина обнаружила в секонд-хендах одежду популярных брендов по низким ценам и поделилась находками в соцсети. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Британская блогерша Алекс (Alex) принялась снимать видео, в которых рассказала о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров. По ее словам, ей удалось купить за бесценок вещи таких известных марок, как Very, New Look, H&M, Zara и Marks & Spencer, а также Primark и Next.

Так, например, героиня материала приобрела новые коричневые брюки Very и джинсовую юбку New Look, на которых имелись фирменные бирки, за три фунта стерлингов (306 рублей). Британка объяснила, что демонстрирует пользователям сети образы из одежды, купленной в секонд-хендах, чтобы вдохновить их на шопинг в подобных магазинах.

«Я могу прийти в один и тот же магазин подержанных вещей три раза, чтобы проверить, не упустила ли я хороший предмет гардероба», — призналась Алекс в одном из опубликованных постов. Всего ролики блогерши набрали больше 168 тысяч лайков.

Подписчики регулярно благодарят героиню материала в комментариях под видео. «Вчера я нашла платье за два фунта, которое раньше стоило 200 — спасибо тебе!», «Твои наряды выглядят лучше, чем у девушек, которые покупают одежду по оригинальной цене», «Я в шоке, ты открыла мне новый мир, спасибо огромное», «Благодарю за советы», — писали они.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls