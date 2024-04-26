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12:07, 26 апреля 2024Наука и техника

В США испытали дрон с «Миниганами»

TWZ: американский дрон Mojave впервые поразил цели скорострельными пулеметами

Американский беспилотник короткого взлета и посадки Mojave впервые поразил цели скорострельными пулеметами M134 Minigun («Миниган») в ходе испытаний. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Разработанный компанией General Atomics беспилотник поразил несколько неподвижных целей при помощи двух контейнеров Dillon Aero DAP-6 с пулеметами. В ходе двух вылетов дрон совершил семь заходов на цели.

На видео, опубликованном компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), виден пикап, который взорвался после обстрела. Во время испытаний на полигоне армии США Юма в Аризоне дрон выпустил около 10 тысяч патронов. Скорострельность пулеметов M134D-H, которыми вооружили Mojave, составляет три тысячи выстрелов в минуту.

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Представитель GA-ASI Марк Бринкли рассказал, что для оснащения дрона пулеметами его программное и аппаратное обеспечение обновили. Также специалисты проводили наземные испытания для отработки наведения пулеметов. Отмечается, что вибрация и отдача при стрельбе не создали проблем в полете. В будущем компания планирует создать систему с пулеметами, которыми будет управлять обзорно-локационная станция дрона. Это увеличит дальность прицельного огня.

В марте американская компания Anduril показала испытания дрона-камикадзе ALTIUS-700M, который способен пробивать броню, на видео. Беспилотник несет 15-килограммовую боевую часть.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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