Возможности пробивающего броню дрона ALTIUS показали на видео

TWZ: в США показали испытания нового дрона-камикадзе ALTIUS-700M на видео

Новый дрон-камикадзе ALTIUS-700M, который способен пробивать броню, впервые испытали в США. Компания Anduril показала возможности аппарата на видео, пишет The War Zone (TWZ).

Отмечается, что новый барражирующий боеприпас повторяет концепцию дрона ALTIUS-600M. «ALTIUS-700M крупнее и имеет гораздо большую полезную нагрузку. Это означает, что новый беспилотник обладает потенциалом для атаки более широкого круга целей, в том числе более крупных и лучше бронированных, в том числе на дистанциях противостояния», — отметили в публикации.

На записи видно попадание аппарата по макету, который имитирует пусковую установку советского зенитного ракетного комплекса «Бук». В компании отметили, что в шести испытательных сценариях аппарат продемонстрировал «безупречную работу».

ALTIUS-700M получил боевую часть весом 15 килограммов. Производитель заявляет, что ее мощность сопоставима с мощностью противотанковой ракеты AGM-114 Hellfire. Дрон может поражать танки, бронемашины, корабли и объекты инфраструктуры.

Дальность полета аппарата составляет 160 километров, а длительность — 75 минут. Программное обеспечение беспилотников ALTIUS позволяет одному оператору управлять несколькими дронами с различными полетными заданиями.

В декабре стало известно, что компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый барражирующий боеприпас ближнего радиуса «Изделие 55». Аппарат с X-образным крылом получил четыре двигателя.