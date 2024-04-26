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12:02, 26 апреля 2024Из жизни

Аллигатор застрял в трубе на полгода и выжил

WTOC-TV: в США аллигатор застрял в трубе, полгода провел в ней и выжил

Фото: Dieter Mahlke / Globallookpress.com

В США аллигатор застрял в трубе и провел в ней полгода. Об этом сообщает WTOC-TV.

За хищником, попавшим в дренажную трубу в городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, шесть месяцев наблюдали жители города. В результате они обратились к специалисту Мэтту Крейкару, работающему в организации по спасению диких животных и борьбе с вредителями.

Он прибыл на место, снял решетку с одного конца трубы и освободил аллигатора. Как только рептилия оказалась на свободе, она сразу побежала к воде. Крейкар заметил, что нос аллигатора изменил цвет из-за постоянного трения о решетку.

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Специалист заявил, что аллигатор выжил благодаря умению впадать в спячку, которая называется брумацией у рептилий. «Когда становится прохладнее, они отключаются. Таким образом, аллигатору не нужно было есть так много, как летом. И я уверен, что через эти трубы проплывали рыба и черепахи, так что не похоже, что он голодал», — уверяет Крейкар.

Ранее сообщалось, что в США мужчина спас жизнь соседа, наехав на автомобиле на аллигатора. Рептилия тащила человека к ближайшему пруду и никак не реагировала на его попытки отбиться, пока водитель не вмешался.

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      Алиса Удовик
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