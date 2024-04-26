«Русская община» прокомментировала инцидент с поиском «нелюдей» в Батайске

«Русская община»: общественники заступились за оскорбленную учительницу

Организация «Русская община» прокомментировало инцидент со своими сторонниками в городе Батайске Ростовской области. Отчет о деятельности опубликован в Telegram-канале «Русская община ZOV».

25 апреля сторонники «Русской общины» блокировали школу №4 в Батайске, их целью был разговор с «нелюдями».

По данным организации, к школе приехало около ста человек. Все они хотели пообщаться с подростком, который заявил о желании «поставить русских на колени», а также его родителями и руководством школы. В сообщении говорится, что прибывшие на место силовики приняли «общинников» за агрессивно настроенных граждан, но после выяснения обстоятельств пообещали «решить проблему».

В организации заявили, что подросток продолжал бы вести себя агрессивно, если бы общественникам не пришлось отреагировать на слова «обнаглевшего школьника». Там также пообещали следить за дальнейшим развитием событий.

Ранее власти Батайска заявили, что инцидент к школы №4 исчерпан.

«Русская община» — недавно появившееся в России общественное движение, на информационных ресурсах которого, в частности, широко освещаются происшествия с участием мигрантов. Движение имеет сеть региональных филиалов.