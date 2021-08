Продавщица раскрыла неприятную правду о работе в магазине подержанных вещей

Продавщица секонд-хенда раскрыла неприятные ситуации, с которыми она сталкивается во время работы. Соответствующими фактами она поделилась в TikTok.

Блогерша Эш (Ash) регулярно публикует видео, в которых рассказывает пользователям сети правду о своей деятельности. На данный момент на ее странице в соцсети подписаны 848 тысяч человек, а все ролики набрали больше 18 миллионов лайков.

Например, в одном из постов героиня материала призналась, что один из посетителей сдал в магазин подержанных вещей пару обуви для перепродажи, на подошве которой оказались фекалии. «Я просто обожаю людей. Обещаю, что мы продадим эту замечательную обувь по высокой цене, сэр», — высказалась она в видео, которое набрало около 500 тысяч просмотров.

Кроме того, по словам продавщицы, люди нередко приносят одежду и обувь якобы люксовых брендов, которая оказывается подделкой. В качестве доказательства юзерша продемонстрировала зрителям копию розовых кроссовок марки Balenciaga, на боковую часть которых нанесено слово Balabcdga.

«Часто посетители приходят со странными просьбами. (...) Один из них посчитал, что мы продаем обувь по одной штуке, потому что ценник был приклеен только на один кроссовок. Другая женщина вовсе обвинила меня в том, что я прячу в кладовке сумку, которую она хотела купить», — заключила Эш.

Ранее в августе женщина приобрела вещи известных брендов в секонд-хендах за бесценок и прославилась в сети. Британка Алекс (Alex) принялась снимать видео, в которых показала свои удачные покупки в магазинах подержанных товаров. По ее словам, ей удалось купить дешево вещи брендов Very, New Look, H&M, Zara и Marks & Spencer, а также Primark и Next.