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07:09, 3 июля 2025Бывший СССР

На Украине начали продавать «обереги» от мобилизации

На Украине продают пресс-карты, помогающие избежать принудительной мобилизации
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Пресс-карты, якобы помогающие избежать принудительной мобилизации и проезжать блокпосты на территории Украины, начали продавать в республике. Такие «обереги» можно начти на украинских сайтах, передает РИА Новости.

Объявления предлагают приобрести «статус журналиста» за деньги. «Облегчает общение с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования; аналог военкомата), упрощает проезд на блокпостах», — гласит описание к покупке.

Некоторые СМИ начали предлагать украинцам прохождение платных курсов одним днем, по окончании ученикам выдается «удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ, пресс-карта, договор о сотрудничестве с редакцией газеты». Стоимость услуги — 1,5 тысячи гривен (три тысячи рублей).

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