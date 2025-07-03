На Украине начали продавать «обереги» от мобилизации

На Украине продают пресс-карты, помогающие избежать принудительной мобилизации

Пресс-карты, якобы помогающие избежать принудительной мобилизации и проезжать блокпосты на территории Украины, начали продавать в республике. Такие «обереги» можно начти на украинских сайтах, передает РИА Новости.

Объявления предлагают приобрести «статус журналиста» за деньги. «Облегчает общение с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования; аналог военкомата), упрощает проезд на блокпостах», — гласит описание к покупке.

Некоторые СМИ начали предлагать украинцам прохождение платных курсов одним днем, по окончании ученикам выдается «удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ, пресс-карта, договор о сотрудничестве с редакцией газеты». Стоимость услуги — 1,5 тысячи гривен (три тысячи рублей).