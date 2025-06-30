Украинские военкомы начали использовать девушек в качестве приманки для мужчин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец 25-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Колесник.

«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало...» — рассказал украинский военный.

Ранее украинец пожаловался на накачку призывников наркотическими препаратами. Мужчина поделился, что в течение четырех дней отказывался от пищи и воды, чтобы не получить дозу психотропных веществ.