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19:54, 30 июня 2025Бывший СССР

Украинские военкомы придумали новую «приманку»

Украинские военкомы начали использовать девушек в качестве приманки для мужчин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец 25-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Колесник.

«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало...» — рассказал украинский военный.

Ранее украинец пожаловался на накачку призывников наркотическими препаратами. Мужчина поделился, что в течение четырех дней отказывался от пищи и воды, чтобы не получить дозу психотропных веществ.

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