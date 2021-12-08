Женщина рассказала о трудностях жизни с седьмым размером груди

Жительница Манчестера рассказала о трудностях жизни с седьмым размером груди. Соответствующую историю публикует The Sun.

40-летняя писательница и журналистка Сара Уильямс (Sarah Williams) рассказала, что ее грудь резко выросла в возрасте 14 лет, и с тех пор окружающие регулярно нарушали ее личное пространство, обращая внимание на ее фигуру. Героиня материала призналась, что ее называли «дамой с огромными кувшинами». Помимо этого, мужчины и женщины хватались за бюст женщины на улице и в общественных местах, тем самым оценивая его, пытаясь уличить ее в пластике.

Уильямс также пожаловалась, что объемная грудь не раз мешала ей в работе. «Как минимум четыре начальника вызывали меня в свои кабинеты, чтобы обсудить мой чересчур сексуальный и вызывающий внешний вид. Мне посоветовали носить в офис объемную одежду. Один коллега и вовсе сказал мне, что я выгляжу как элитная проститутка, хотя я была в закрытой одежде с ног до головы», — поделилась она, добавив, что еще долго вспоминала это оскорбление.

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Тем не менее британка заверила, что за долгие годы жизни с большой грудью научилась шутить в ответ на подобные высказывания. По ее словам, сейчас она относится к комментариям по поводу своего бюста с юмором.

Кроме того, писательница подчеркнула, что нет никакой связи между большим размером груди и недостаточно высоким интеллектом. «Я всю жизнь стыдилась своей фигуры, пряча ее под огромной одеждой, на мою уверенность влиял каждый комментарий, из-за чего я ненавидела свою грудь. Теперь я принимаю себя такой, какая я есть», — заключила она.

В январе 2020 года обладательница восьмого размера груди решила проблему женщин с огромным бюстом. Жительница Англии Кэти Пэйн (Katy Payne) запустила бренд нижнего белья Katherine Hamilton, специализирующийся на больших размерах.

