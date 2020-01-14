Обладательница восьмого размера груди решила проблему женщин с огромным бюстом

Британка запустила бренд нижнего белья, специализирующийся на больших размерах. Таким образом она решила проблему женщин с огромным бюстом: в ее ассортименте представлены бюстгальтеры с четвертого по восьмой размер. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший психолог Кэти Пэйн (Katy Payne) из Ковентри, Англия, прежде не имела опыта в индустрии моды. Она всегда была обладательницей пышных форм, однако после рождения двойняшек ее грудь увеличилась до восьмого размера. Женщина обнаружила, что в ее случае подобрать подходящее красивое белье довольно сложно.

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«Я хотела, чтобы белье было изготовлено из настоящего шелка, французского кружева, чтобы бретельки подходили по цвету, как в коллекциях Agent Provocateur или La Perla», — пояснила она и добавила, что у люксовых марок такое белье было представлено исключительно в маленьких размерах.

В результате 35-летняя британка основала собственную фирму Katherine Hamilton. В настоящий момент линейки Пэйн представлены в крупных ретейлерах, таких как Selfridges и Net-a-Porter. Предпринимательница ожидает, что в 2020 году ее бизнес принесет прибыль в размере 600 тысяч фунтов стерлингов (около 50 миллионов рублей).

В январе 2019 года новая линейка нижнего белья Valentine’s Day бренда Savage x Fenty, основанного американской певицей Рианной, возмутила покупательниц с пышными формами. Когда Рианна анонсировала несколько хедлайнеров, клиентки атаковали ее критикой. Оказалось, что дизайн одной и той же модели сильно различался в зависимости от размера. Так, бюстгальтер стандартных размеров пользовательницы соцсети сочли более сексуальным, чем тот, что предназначен для женщин плюс-сайз.

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