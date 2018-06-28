Выпущен пляжный аксессуар для девушек с большой грудью

Бренд-производитель нижнего белья больших размеров Bravissimo представил необычный плавательный матрас. Об этом сообщает Mirror.

Под подушкой сделали специальное пространство, чтобы девушкам с большой грудью было удобно лежать на животе во время плавания на матрасе.

По словам представителей Bravissimo, они разместили публикацию с якобы новым продуктом в социальных сетях ради шутки. Но пользователи приняли новинку с таким восторгом, что компания решила запустить массовое производство пляжного аксессуара.

На данный момент ярко-розовый плавательный матрас Сup holders, Bravissimo style продается на официальном сайте бренда за 33 доллара.

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В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, а не сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.

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