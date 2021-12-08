Открытая для россиян страна введет карантин для непривитых туристов

В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса власти Бразилии, в настоящий момент открытой для россиян, введут пятидневный карантин для непривитых иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава Минздрава республики Марселу Кейрога, решение принято из-за потенциальной нагрузки на систему здравоохранения, которые могут возникнуть из-за нового штамма COVID-19. Он уточнил, что на пятый день изоляции путешественники должны сдать ПЦР-тест — в случае отрицательного результата им разрешат свободно перемещаться по стране.

Отмечается, что днем ранее Федеральный верховный суд Бразилии дал правительству двое суток на принятие решения о введении обязательной вакцинации для всех прибывающих в страну иностранцев. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) призвало власти признавать только те препараты, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или самим регулятором.

Ранее, 1 декабря, Россия возобновила авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Улететь в Бразилию теперь можно два раза в неделю по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро.

