Рыбу-каннибала обнаружили на берегу океана впервые за 25 лет

В Сан-Диего, штат Калифорния, впервые за 25 лет обнаружили на побережье Тихого океана выбросившуюся на берег рыбу-каннибала. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox News.

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Найденную во вторник, 30 ноября, на пляже Ла Хойя глубоководную ланцетную рыбу длиной 1,2 метра передали в Океанографический институт Скриппса для дальнейшего изучения. Последняя рыба этого вида была обнаружена в 1996 году.

Сотрудник института доктор Элан Портнер рассказал, что у ланцетных рыб репутация каннибалов, однако едят сородичей только особи, выросшие до одного метра в длину. Он добавил, что этот вид рыб считается гермафродитами — они обладают как женскими, так и мужскими репродуктивными органами, которые производят жизнеспособные половые клетки в одно и то же время.

По словам Портнера, ученые не знают, могут ли ланцетники размножаться сами по себе, или же для продолжения рода им нужен один или несколько партнеров. Также неясно, живут ли ланцетные рыбы обособлено друг от друга или в стае.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего, штат Калифорния, Джей Бейлер обнаружил «существо из ночных кошмаров» во время прогулки у океана. Сначала он принял нечто за медузу, но при ближайшем рассмотрении Бейлер понял, что перед ним редкий вид рыбы.

