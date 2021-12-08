Угольным заводам нашли необычное применение

В Австралии решили превратить старые угольные электростанции в заводы по производству чистой энергии. Такое необычное применение вредным для планеты предприятиям нашли горнодобывающая компания Fortescue Metals Group и энергетическая фирма AGL Energy, передает Bloomberg.

Изменения коснутся электростанций Liddell и Bayswater — в совокупности на них приходится более 40 процентов выбросов углекислого газа в штате Новый Южный Уэльс. Один из заводов власти планировали закрыть в 2023 году, а другой должен был проработать до середины следующего десятилетия.

Оба предприятия теперь собираются начать перепрофилировать под производство водорода с помощью возобновляемых источников энергии, чтобы ежегодно получать 30 тысяч тонн чистого топлива — на согласование и разработку технических изменений Fortescue Metals и AGL Energy потребуется год.

Представители компаний отметили, что электростанции находятся в удачном месте — там мощная система энергосетей, хорошая транспортная доступность и нет проблем с водоснабжением. В 2020 году AGL Energy уже заявляла о планах установить в этом районе к 2024 году литийно-ионную аккумуляторную батарею мощностью 850 мегаватт.

В соседнем австралийском штате Виктория компании Engie SA и Macquarie Group планируют превратить угольную шахту и электростанцию Hazelwood в хранилище для аккумуляторов. Подобные меры помогут снизить зависимость Австралии от ископаемого топлива — сейчас на уголь приходится около 60 процентов в энергобалансе страны. Однако большинство вредных для планеты предприятий постепенно выводят из эксплуатации, и есть вероятность, что к 2050 году большинство из них будут закрыты.

Ранее необычное применение нашли нефтяным и газовым скважинам в Великобритании. Неиспользуемые объекты решили превратить в подземные хранилища углерода и проверить, способны ли они удерживать вредные выбросы в рамках борьбы с изменение климата на планете. К испытаниям специалисты намерены приступить в 2022 году.