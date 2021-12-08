Синоптики предсказали аномальные холода в российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал четырем российским регионам аномально холодную погоду до конца рабочей недели, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, холода ждут Архангельскую и Магаданскую области, Карелию и Чукотку. Температура там опустится ниже нормы на 7-11 градусов: в Архангельской области до 20-21 градусов мороза, в Карелии до 18-23 градусов мороза.

Синоптик добавил, что самые сильные отклонения температуры будут в Магаданской области и на Чукотке. Температура там опустится до минус 48-49 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на ближайшие три дня в центральной части Европейской территории России: над страной пройдет балканский циклон, он принесет большое количество осадков и похолодание. Резюмируя, Леус отметил, что прогнозируемая погода отличается от климатической нормы.