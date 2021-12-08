Женщина несколько месяцев хранила в доме труп матери ради пенсии и попалась

Дочь жила в доме вместе с трупом матери и получала ее социальные выплаты

Жительница американского округа Хилсборо, штат Нью-Гэмпшир, попалась после того, как несколько месяцев хранила в доме тело матери и продолжала получать положенные социальные выплаты. Об этом сообщает KCBD.

Полицейские пришли в дом 54-летней Кимберли Хеллер, чтобы проверить состояние здоровья ее матери после того, как родственники сообщили, что не видели женщину несколько месяцев.

Дочь, которая жила вместе с пенсионеркой, отказалась пускать сотрудников правоохранительных органов в дом, после чего полицейские вернулись с ордером на обыск. Тогда они нашли труп матери Хеллер.

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Полицейские арестовали американку. Женщине предъявлено обвинение в надругательстве над трупом. Следователи полагают, что мать Хеллер скончалась по естественным причинам, но причитавшиеся женщине выплаты продолжали поступать на ее счет.

Суд вынесет решение по делу Хеллер в январе.

Ранее сообщалось, что житель австрийского региона Тироль больше года хранил мумифицированный труп матери в подвале и получал за нее пенсию. Он использовал пакеты со льдом и бинты, чтобы скрыть запах, а также засыпал тело наполнителем для кошачьего туалета.

