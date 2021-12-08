Российскую учительницу уволили из-за видео танца в нижнем белье в Instagram

В Новосибирске 23-летнюю учительницу уволили из школы из-за видео танца в нижнем белье, которое она опубликовала на своей личной странице в Instagram. Oб этом сообщает новостной портал NGS.

Виктория Каширина преподавала русский язык и литературу в «Онлайн гимназии № 1». По словам россиянки, в свободное время она занимается pole dance. Однако родителям учеников не понравилось ее хобби, они возмутились, когда педагог выложила ролик с танцем в социальную сеть.

Мать одной из учениц попросила не выкладывать подобный контент из-за того, что дочка подписана на учительницу, или сменить работу. «Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода или закройте! Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавателя или смените профессию», — написала одна из родительниц.

После отказа учительницы ее вызвал директор, который также предложил удалить ролик. Затем девушку попросили написать заявление по собственному желанию и пригрозили уволить по статье за аморальное поведение.

Директор Новоколледжа Сергей Чернышов поддержал учительницу и заявил, что увольнять из-за видео глупо, при этом он добавил, что учителя — «не члены монашеского ордена», они такие же люди. Он предложил уволенной Кашириной работу в своем учебном заведении, если она хороший педагог.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Новосибирской области подвергся травле со стороны одноклассников из-за показавшей ему стриптиз 32-летней учительницы. Местные начали его травить, так как якобы он сначала соблазнил учительницу, а потом сам ее же и подставил. После инцидента педагогу пришлось уволиться из школы и уехать из села.