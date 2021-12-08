В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте рассмотрят в Государственной Думе в конце декабря. Соответствующие сроки назвали во фракции ЛДПР, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что в настоящее время депутаты не определились с позицией по данному законопроекту. Они ждут окончания обсуждения идеи в российских регионах, чтобы решение было принято в интересах граждан, добавили во фракции.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил, что власти примут решение о введении в стране обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте исходя из сведений о коллективном иммунитете в России.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.