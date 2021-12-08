Раскрыты условия принятия в России законов о QR-кодах на транспорте

Власти примут решение о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте исходя из данных о коллективном иммунитете в стране. Условия принятия соответствующих законопроектов, которые ранее были внесены в Госдуму, раскрыли РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По словам собеседников издания, пока федеральный центр не определился, стоит ли принимать законы о QR-кодах. окончательное решение по ним будет принято на основе дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране. В частности, будут учитываться такие показатели, как уровень коллективного иммунитета, темпы вакцинации и уровень смертности среди пациентов с коронавирусом.

Как рассказал один из источников, который принимает участие в обсуждении данных законопроектов, они, скорее всего, будут приняты во всех трех чтения в Госдуме, однако их дальнейшая судьба пока неясна. Так, существует вероятность, что их отвергнут на этапе рассмотрения в Совета Федерации или непосредственно при подписании президентом.

Кроме того, по данным собеседников РБК, даже если законопроекты примут, в них могут внести ряд поправок. В частности, речь идет о том, чтобы предусмотреть возможность для граждан получать QR-коды на основании наличия антител, а также на основании отрицательного ПЦР-теста, причем не только во время переходных периодов, а на протяжении всего срока действия антикоронавирусных ограничений.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. При этом, согласно действующей редакции законопроекта, в случае принятия документа россияне смогут получить QR-коды по отрицательному ПЦР-тесту только до 1 февраля 2022 года — после планируется выдавать электронные документы только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.