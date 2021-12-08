Казахстан избавится от русского языка в сфере услуг

Вывески и ценники в Казахстане переведут на казахский язык

Парламент Казахстана одобрил поправки в законопроект «О вывесках». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Теперь законопроект, согласно которому в стране избавятся от русского языка на вывесках и ценниках, отправится на подпись президенту.

Изменения коснутся сферы услуг. Новые поправки обяжут предпринимателей размещать рекламу, прейскуранты, ценники, меню, вывески и указатели только на казахском языке. В госорганах сохранится двуязычие.

Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках и пишутся одинаковыми по размеру буквами.

Тема русского языка в Казахстане стала резонансной после того, как националисты начали проводить так называемые «языковые рейды». В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позднее журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.

После этого член комитета Мажилиса (нижней палаты парламента) по социально-культурному развитию Берик Абдыгалиулы сообщил о том, что все вывески и указатели в Казахстане должны быть переведены на казахский язык. Абдыгалиулы отметил, что такое решение было принято ввиду обеспокоенности избирателей положением казахского языка в стране.