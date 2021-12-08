На Домбае открыли новый горнолыжный сезон

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии открылся новый горнолыжный сезон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра туризма и курортов республики Расула Текеева, две недели назад на основном склоне катания горы Мусса-Ачитара заработала система искусственного оснежения, а выпадение естественных осадков позволило подготовиться в полной мере.

Для отдыхающих аботают четыре канатные дороги общей протяженностью около 12 километров, в том числе канатно-кресельная, гондольная, шестикресельная и маятниковая. Туристы могут подняться на высоту 3 170 метров над уровнем моря.

Отдыхающим доступны девять горнолыжных трасс протяженностью 25 километров разных категорий сложности. На территории поселка работают 97 гостиниц, вмещающих 7,5 тысячи человек.

Вход посетителей в пункты общественного питания и заселение в гостиницы производится только при предъявлении QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо на основании отрицательного ПЦР-теста при медотводе от вакцинации и документа, подтверждающего личность.