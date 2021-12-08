Депутаты подрались в парламенте Турции из-за частного самолета

В парламенте Турции вспыхнула драка между депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Мужчины начали словесную перепалку, которая перетекла в столкновение. Кадры с места событий опубликовал телеканал YolTV.

Инцидент произошел после того, как депутат от НРП Эркан Айдын спросил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, зачем он пользовался частным самолетом турецкого бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза. Последний бежал из страны после того, как его обвинили в отмывании денег. На данный момент Коркмаз находится под арестом в Австрии.

В ответ Сойлу опроверг Айдын и уличил его во лжи, после чего парламентариями от правящей и оппозиционной партий завязалась словесная перепалка, а вскоре и драка. Заседание парламента прервали.