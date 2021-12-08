Путин повысил в звании бывшего главу Ингушетии

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника бывшему главе Ингушетии, действующему заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, аналогичные звания глава России присвоил заместителю главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Андрею Юдину и начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому.

Звание генерал-лейтенанта было присвоено шестерым военнослужащим, а еще 11 — звание генерал-майора. Также в указе отмечается, что четверым военным Путин присвоил звание контр-адмирала.