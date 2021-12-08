Путин поздравил нового канцлера ФРГ с вступлением в должность

Президент России Путин поздравил канцлера ФРГ Шольца в связи с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность федерального канцлера Федеративной Республики Германия (ФРГ). Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что отношения с ФРГ имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Он выразил надежду на налаживание конструктивного диалога между государствами и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на конструктивные отношения главы государства с новым канцлером ФРГ. По его словам, власти также надеются, что в Берлине по-прежнему будут исходить из понимания безальтернативности диалога для решения наиболее сложных разногласий.

Об избрании главы социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца стало известно 8 декабря. Отмечается, что он получил 395 из 736 голосов в бундестаге.