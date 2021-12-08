Кремль выразил надежду на конструктивные отношения Путина с новым канцлером ФРГ

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на конструктивные отношения президента России Владимира Путина с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.
В Кремле также надеются, что в Берлине по-прежнему будут исходить из понимания безальтернативности диалога для решения наиболее сложных разногласий. Российский лидер направит Шольцу поздравительную телеграмму, добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что после избрания Олафа Шольца канцлером ФРГ России и Германии удастся сохранить конструктивную повестку отношений, а также не перейти к конфронтации.
Об избрании главы социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца стало известно днем 8 декабря. Он получил 395 из 736 голосов в бундестаге.