Двухлетний мальчик засмотрелся на мусоровоз, упал с четвертого этажа и выжил

Двухлетний мальчик в тайваньском городе Пули, округ Наньтоу, выжил после падения из окна четвертого этажа и оказался в больнице. Об этом сообщает Taiwan English News.

Ребенок самостоятельно открыл окно и упал, пока его мать развешивала на балконе белье. Старший брат мальчика рассказал, что пострадавший засмотрелся на мусоровоз, которые на Тайване играют громкую музыку и оснащены мерцающими световыми маячками.

Мальчик пробил своим телом навес на первом этаже жилого дома. Прохожие услышали громкий звук и плач ребенка и вызвали спасателей.

Пожарные и врачи доставили ребенка в больницу. На первый взгляд мальчик отделался только ушибами, но в результате обследования выяснилось, что у пострадавшего может быть внутричерепное кровоизлияние. Его перевели в другую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, соседи спасли 13-летнюю девочку, которая выпала из окна многоэтажки. Они сумели поймать ее в натянутое одеяло.

