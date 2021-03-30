Соседи поймали упавшую из окна многоэтажки девочку и спасли ее

В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, соседи спасли 13-летнюю девочку, которая выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает Newsflare.

На видео, которое снял очевидец, девочка в пижаме цепляется за оконную решетку на высоте четвертого этажа. Каким образом она туда попала, не уточняется. Перед домом собралась толпа, наблюдающая за происходящим.

Девочка не удержалась на решетке и сорвалась, но соседи сумели поймать ее в натянутое одеяло. В результате серьезных травм удалось избежать. Пострадавшая была госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее, чтобы предотвратить падение на землю.