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Пытавшийся избежать работы заключенный иркутской колонии поджег себя и умер

В Иркутской области заключенный поджег свою одежду, чтобы не работать, и умер

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заключенный колонии № 3 Иркутской области умер после того, как поджег себя, пытаясь избежать работы. Об этом в среду, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.

По данным ведомства, причиной поджога стало нежелание заключенного работать — ему были положены обязательные работы, но при наличии травм их можно избежать. Тогда осужденный, находясь на производственном участке, пропитал рукав своей одежды маслом и поджег его. Но при этом он перевернул на себя всю емкость с горючей жидкостью. Его увезли в больницу, но на следующий день он скончался.

Осужденный отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков. Обстоятельства его смерти сейчас детально изучаются в рамках проверки.

Ранее сообщалось, что ФСИН в колониях Приморья прикрыла организованный авторитетами «кол-центр». Криминальные авторитеты организовали на территории учреждений систему вымогательства денег у других заключенных и заставляли других осужденных заниматься телефонным мошенничеством.

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Леонид Микуляк
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